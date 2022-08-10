Удар по военным целям в Новофедоровке во временно оккупированном Крыму 9 августа можно ставить в один уровень с потоплением российского крейсера "Москва".
Такое мнение выразил содиректор программ внешней политики и международной безопасности центра Разумкова Алексей Мельник в колонке на НВ.
"Я думаю, это очень символический шаг. Очевидно, что решение об этом было принято не только военным, но и военно-политическим руководством Украины, – отметил он. – Это важные моменты войны, которые могут рассматриваться как тактического уровня военная акция, которая может иметь стратегический эффект на ход войны".
Военный эксперт не исключает, что били по целям в Новофедоровке или оружием украинского производства, или переданным западными партнерами.
Кроме того, Мельник высказался, что вполне возможно, что целями в Новофедоровке могли быть не только склады с боеприпасами или стоянки авиационной техники, но также и средства радиолокационного контроля.
Удар по аэродрому в Новофедоровке: что известно
Напомним, 9 августа, во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов на российской военной авиабазе "Саки" в Новофедоровке. Именно с этой авиабазы вражеские самолеты летели бомбить Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области.
В Минобороны Украины прокомментировали взрывы, отметив, что не могут установить причину возгорания, однако в очередной раз напомнили о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.
В Минобороны России заявили, что взрывы произошли из-за того, что сдетонировали боеприпасы. Сообщалось о пострадавших и одном погибшем.