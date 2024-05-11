В Харьковской области осуществляется огневое поражение с задачей сорвать вражеское наступление и уничтожить оккупантов.

Сегодня, 11 мая, украинские военные на Слобожанском направлении отбили девять вражеских атак, которые активизировались в приграничных регионах Харьковской области. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

По его словам, это районы населенных пунктов Харьковской области Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Огурцово, Гатище и Плетеневка. На Харьковщине осуществляется огневое поражение с задачей сорвать вражеское наступление и уничтожить оккупантов.

"В настоящее время продолжаются оборонительные бои против попыток российских оккупантов идти в наступательные действия и продвигаться вглубь территории нашего государства на направлениях населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области. Продолжаются контрударные мероприятия", – сказал Волошин.

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Он отметил, что продолжаются бои за населенные пункты в приграничье, которые находились фактически в "серой зоне" – это Стрелечья, Пыльная и Борисовка, а также район Олейниково и населенный пункт Огурцово.

"Силы обороны действуют на подготовленных оборонительных рубежах, осуществляется огневое поражение с задачей сорвать вражеское наступление и уничтожить оккупантов, которые вклинились в нашу оборону. Также есть решение руководства на усиление наших боевых подразделений, и оно уже реализуется", – добавил спикер.

Обострение на Харьковщине – последние новости

10 мая российские вражеские войска предприняли попытку прорыва линии обороны украинской армии в Харьковской области. Враг тогда осуществлял авиаудары с применением управляемых авиационных бомб на Волчанском направлении.

В своем вечернем обращении 10 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина понимает объем сил РФ и видит ее замысел.

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