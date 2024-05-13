По словам Петра Черника, сейчас Украине очень важно организовать маневренную оборону.

Во время наступления на Харьковскую область, российские оккупанты не смогли предложить Силам обороны чего-то стратегически нового, считает полковник запаса Вооруженных сил Украины, военный эксперт Петр Черник.

"Крайне важно сейчас организовать маневровую оборону. Первый раунд, как бы это странно не звучало, все же в нашу пользу. Они не смогли организовать прорывную операцию хотя бы на 15 километров", - сказал эксперт в эфире телемарафона.

Он также отметил, что для наступления на Харьковщину РФ начала использовать вновь созданные группировки, о которых более месяца назад упоминал уже бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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"Это решение вполне логично, им действительно надо отвлекать наши силы и средства. Удалось ли им частично это сделать? Да, конечно удалось. Не забываем, что противник объявил о создании 14 новых механизированных дивизий, 16 новых механизированных бригад и двух общевойсковых армий. Это невероятно много, вместе до 300 тысяч человек. Это объявление было более месяца назад и они этот план уже частично реализовали", - отметил Черник.

Кроме того, он пояснил, что одной из причин этого наступления РФ является то, что Москва не смогла достичь своих ключевых задач по захвату Часового Яра и выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. По словам эксперта, РФ таким образом пытается создать хотя бы какие-то "победы" для своего населения. Кроме того, по мнению эксперта, это наступление имеет и геополитические аспекты.

"В июне будет очень важное событие глобального характера, так называемый мирный саммит в Швейцарии, где будет привлечено более 100 государств. Особенно, с Глобального Юга. А его Путин рассматривает как свою площадку. И он должен показать какие-то положительные результаты, мол, он может достичь чего-то в Украине", - пояснил Черник.

Наступление РФ на Харьковскую область: что известно

Накануне аналитики из DeepState сообщили, что РФ смогла захватить еще три населенных пункта в северной части Харьковской области. Речь идет о Мороховец, Олейниково и Зеленое.

Зато по мнению аналитиков из Института изучения войны, наступление российских войск на Волчанск в Харьковской области является следствием "молчаливой политики" Запада.

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