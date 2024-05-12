Россияне пытаются растянуть фронт, чтобы истощить украинские силы.

В воскресенье российские войска продолжили продвигаться в Харьковской области, захватив ряд небольших населенных пунктов вдоль границы и вынудив украинские войска отступить с некоторых позиций.

Как пишет The New York Times, украинские войска, уступающие российской армии по численности и вооружению, и без того не справляются с обороной 1000-километрового фронта, проходящего от юга Харькова до Херсона. И, по мнению военных экспертов, открыв новый фронт к северу от Харькова, российская армия стремится еще больше растянуть украинские линии и облегчить прорыв на определенных участках.

"Россияне, как и многие аналитики, поняли, что главный недостаток, от которого сейчас страдает Украина, - это людские ресурсы. Растягивая линию фронта, вы увеличиваете шансы на прорыв", - говорит Франц-Стефан Гади, военный аналитик из Вены. Видео дня

Как отмечают эксперты, непосредственной целью нового российского наступления было заставить украинскую армию отвести войска, которые крайне необходимы к югу от Харькова, особенно в районе города Часов Яр. Российские войска штурмуют этот город уже несколько недель. И в случае его захвата несколько городов, имеющих решающее значение для логистики украинских войск на восточном фронте, окажутся на линии огня Москвы.

Военные аналитики также полагают, что россияне не только пытаются отвлечь малочисленные украинские войска от боевых действий на востоке Украины, но и пытаются создать буферную зону вдоль границы, чтобы затруднить украинским войскам артиллерийские обстрелы территории России. Они также могут пытаться подойти достаточно близко к Харькову, чтобы обстрелять его и посеять панику, как они делали в первые дни войны в 2022 году, говорят аналитики.

Николай Белесков, военный аналитик из государственного Национального института стратегических исследований в Украине, говорит, что буферная зона в 10-15 километров вглубь украинской территории "наверняка создаст проблемы для Харькова, поставив город в зону досягаемости" российской артиллерии.

При этом Белесков заявил, что Россия еще не направила в Харьковское наступление достаточное количество войск, "чтобы создать реальные дилеммы для военного командования Украины и вынудить его к крупной переброске с других участков фронта".

Ситуация в Харьковской области

Как сообщал УНИАН, утром 10 мая российские оккупанты предприняли попытку прорыва линии обороны украинской армии в Харьковской области.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, в приграничной полосе Харьковщины сейчас идут жестокие бои. Оккупанты пытаются закрепиться в некоторых селах. Президент отметил, что в окрестностях города Волчанск ситуация очень сложная, город под постоянным российским огнем, и продолжаются контрударные действия наших военных в городе.

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