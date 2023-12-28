Большинство из них распределено между бухтами Новороссийска.

Глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, куда российские оккупанты забрали корабли из порта Феодосии после удара вооруженных сил Украины.

В эфире телеканала "Эспрессо"она отметила, что "по мародерскому принципу оккупанты забрали все, понимая что угроза реальная, они ее почувствовали".

"Сейчас часть они пытаются держать в открытом море, а большинство, все же, распределено между бухтами Новороссийска. Также некоторые корабли, пока, остаются в Севастополе. Но очевидно, что россияне уже собирают вещи", - заявила Гуменюк.

Кроме того, она отметила, что в отношении военных боевых кораблей России в Крыму нет устойчивой цифры, они продолжают маневрирование.

"Один из больших десантных кораблей, ожидая завершения своей "судьбы", продолжает курсировать между Севастополем и Новороссийском, перевозит имущество. Очевидно, они выводят все, что могут. Несмотря на заявления россиян, инфраструктура портов - это тоже законный объект для поражения, который обеспечивает снаряжение тех же военных кораблей", - сказала пресс-секретарь.

Уничтожение ВДК "Новочеркасск" - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 26 декабря в Феодосии, которая находится во временно оккупированном Россией Крыму, прогремели мощные взрывы - вооруженные силы Украины ударили по российскому большому десантному кораблю "Новочеркасск". Спутниковые снимки Феодосийского порта показали, что корабль был уничтожен.

Главный редактор Defence Express Олег Катков считает, что Россия сможет заменить этот корабль не ранее 2035-2036 годов.

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