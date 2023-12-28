Производство таких кораблей – довольно длительный процесс.

Российская Федерация сможет заменить уничтоженный в Феодосии в ночь на 26 декабря большой десантный корабль (БДК) "Новочеркасск" не раньше 2035-2036 годов. Такой прогноз сделал главный редактор Defence Express Олег Катков.

В эфире телеканала "Эспрессо" он отметил, что большие десантные корабли обновленного проекта стоят более 300 млн долларов за единицу. Хотя РФ и может их производить, это довольно длительный процесс.

"Стоимость уничтоженного большого десантного корабля "Новочеркасск" составляет 85 млн долларов, но это цена, очевидно, как для корабля, который был выпущен в эксплуатацию в 1987 году, такая калькуляция стоимости, возможно, действительно имеет под собой основу, но в вопросе вооружения правильнее считать цену замены", – отметил он.

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Сейчас РФ имеет возможность производить БДК обновленного проекта в Калининграде. Речь идет о судостроительном заводе "Янтарь".

По словам Каткова, сейчас россияне производят два корабля – их передадут заказчику не ранее 2025-2026 годов. Уже после этого появятся свободные производственные места, и будут заложены еще два корабля. Эти суда будут изготовлены примерно в 2030-2031 годах.

"Если учитывать, что это уже третий большой десантный корабль, который уничтожили Вооруженные силы Украины в Черном и Азовском морях, то это означает, что еще два следующих будут переданы заказчику не ранее 2035-2036 годов. Вот такой срок восстановления потери под названием "Новочеркасск", который был уничтожен в Феодосии", – констатировал Олег Катков.

Удар по БДК "Новочеркасск"

В ночь на 26 декабря во временно оккупированной Феодосии, что в Крыму, прогремели мощные взрывы. Вооруженные силы Украины ударили по большому десантному кораблю РФ "Новочеркасск".

Примечательно, что его уже поражали в первые недели российского вторжения в Украину – это произошло во время удара по порту Бердянска. Однако на этот раз корабль окончательно уничтожен, о чем свидетельствуют и спутниковые снимки Феодосийского порта.

В сети публиковали кадры с детонацией – появлялась информация, что корабль перевозил "шахеды", которыми Россия атакует украинские города.

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