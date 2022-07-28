Контроль за ним позволит сорвать планы россиян, считает военный эксперт.

Наиболее стратегически важным городом на юге Украины с военной точки зрения является не Мелитополь, как полагают многие эксперты, а Новая Каховка (Херсонская область).

Такое мнение высказал сайту "Телеграф" военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"Важно понимать, что основные цели так называемой российской "спецоперации" в Украине (по сути - войны) - это так называемый сухопутный коридор с Крыма на территорию оккупированных районов Луганской и Донецкой областей. А второе - это подача воды на территорию оккупированного Крыма. Соответственно, отвоевание ВСУ расположенного на юге Запорожской области Мелитополя не поможет сорвать эти стратегические, военные, экономические планы агрессора. Максимум это позволит перерезать сухопутный коридор", - поясняет Снегирев.

Тем не менее, напоминает эксперт, после оккупации Мелитополь стал крупной военной базой врага, центр логистики, место сосредоточения тяжелой бронетехники, личного состава, авианесущих групп.

"Но, на мой взгляд, наиболее стратегически важным является временно оккупированная Новая Каховка, что на Херсонщине. Контроль над данным городом позволил бы нам сорвать задачи так называемой "спецоперации".

Если мы сможем отвоевать Новую Каховку, это позволит ВСУ развивать наступление не только на правом берегу Херсонской области, но и выходить на админграницы с Автономной республикой Крым. Параллельно нейтрализуя возможность нависания так называемой Криворожской группировки врага, которая наступает на промышленные центры Днепропетровской области с территории Херсонской области", - пишет эксперт.

Новую Каховку он называет "наиболее привлекательной" для проведения контрнаступления ВСУ. Необходимые предпосылки для него там уже созданы, добавляет он: нарушена логистика врага, нанесены удары по мостам.

"Следует понимать, что Новая Каховка - это не только Каховская ГЭС (гидроэлектростанция), не только Старокрымский канал, который дает воду в Крым. Это еще город, где пересекаются важнейшие трассы, ведущие в Одесскую, Запорожскую, Днепропетровскую области", - добавил Снегирев.

Ранее стало известно, как именно оккупанты готовятся к возможному контрнаступлению ВСУ под Херсоном.