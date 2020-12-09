Выполнение договоренностей лидеров «нормандской четверки», как и всего пакета Минских соглашений, остается для Украины основой для восстановления мира на Донбассе, отметили представители Украины в Трехсторонней контактной группе.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе обозначила перечень следующих шагов для урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе в Facebook по случаю годовщины Парижского саммита лидеров стран «нормандского формата».

Указывается, что выполнение договоренностей лидеров «нормандской четверки», как и всего пакета Минских соглашений, остаются для Украины основой политико-дипломатического урегулирования «российско-украинского вооруженного конфликта» и восстановления мира на Донбассе.

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В течение этого года украинская делегация для участия в ТКГ прилагала активные усилия для выполнения задач, поставленных Президентом Украины на пути продвижения по этапам мирного урегулирования.

«Благодаря активизации деятельности Трехсторонней контактной группы как важного консультативного механизма имплементации Минских соглашений и принятию в июле 2020 года дополнительных мер по усилению режима прекращения огня стабилизировалась ситуация с безопасностью в зоне конфликта, что, несмотря на продолжение провокаций со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, имело следствием существенное уменьшение количества человеческих жертв и разрушений критической инфраструктуры», - отмечается в сообщении.

Украинская делегация в ТКГ напомнила, что в декабре 2019 года и апреле 2020 года состоялись взаимные обмены удерживаемых лиц, благодаря которым удалось вернуть из плена многих украинцев.

Читайте такжеТКГ: постпред России в ООН признал, что война на Донбассе-конфликт между Украиной и РФКроме того, украинская сторона внесла важные инициативы по дальнейшему разведению сил и средств и продолжению процесса разминирования, осуществила другие практические шаги в целях обеспечения устойчивой безопасности среды и улучшения общей гуманитарной ситуации в зоне конфликта.

«Следующими шагами мы видим:

дальнейшее освобождение удерживаемых лиц,

обеспечение полного и безусловного допуска международных организаций, прежде всего Международного комитета Красного креста, ко всем удерживаемым лицам,

открытие и надлежащее функционирование пунктов пропуска через линию разграничения,

выполнение условий безопасности (разминирование, разведение войск),

продолжение обсуждения рабочих предложений Украины по выполнению политических аспектов Общих согласованных выводов Парижского саммита от 9 декабря 2019 года», - отмечается в сообщении.

Нормандская встреча: что произошло в Париже

10 декабря 2019 года в Париже состоялся саммит в «нормандском формате» с участием президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина.

Стороны, в частности, договорились о прекращении огня и отводе войск в трех новых пунктах у линии соприкосновения, обмене пленными до конца года в формате «всех на всех», а также о проведении следующего «нормандского» саммита через четыре месяца.

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Автор: Константин Гончаров