По данному факту следователи открыли уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса ("нарушение законов и обычаев войны").

Сегодня, 1 октября, в результате обстрела российскими оккупантам города Волчанск в Харьковской области погиб один человек.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел. "Около 11:00 1 октября российские военные в очередной раз обстреляли город Волчанск. Под ударом оказалась центральная площадь. В результате обстрела погиб мужчина, его личность сейчас устанавливается. По адресу выехала следственно-оперативная группа и взрывотехники", - говорится в сообщении.

В МВД отметили, что следователи открыли уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

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Ночная атака на Украину

Сегодня ночью российские оккупанты атаковали Украину ударными БПЛА типа Shahed с южного, юго-восточного и северного направлений. Всего зафиксированы пуски около 30 ударных БПЛА Shahed-131/136. Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины, уничтожено 16 "шахедов".

За прошедшие сутки враг нанес 8 ракетных и 99 авиационных ударов, совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам. Также, РФ нанесла очередной удар по Украине применив около 40 иранских ударных БпЛА типа Shahed-136/131 с южного направления. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 30 вражеских "шахедов" в пределах Одесской, Николаевской и Винницкой областей. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди мирного населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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