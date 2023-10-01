Удалось уничтожить 16 беспилотников.

В ночь на 1 октября 2023 года российские оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА типа "Shahed-131/136", всего были зафиксированы пуски около 30 ударных дронов.

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, атака осуществлялась с южного, юго-восточного и северного направлений (мыс Чауда - Крым, Приморско-Ахтарск - рф, Курск - рф).

"Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины, уничтожено 16 "Шахедов", - отмечается в сообщении.

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Ночная атака на Украину - что известно

Сегодня ночью россияне совершили комбинированный удар по Украине - применили ракеты и дроны-камикадзе.

Как рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Пивдень" Сергей Братчук, во время сегодняшней ночной атаки оккупанты активно использовали фальш-цели, чтобы истощать и выискивать промежутки в украинской системе противовоздушной обороны.

В результате атаки произошло попадание по промышленной инфраструктуре в Умани Черкасской области, возник масштабный пожар на складах с зерном.

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