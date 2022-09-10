Ее тело спасатели нашли под завалами частного дома.

Ночью враг снова ударил ракетами по Харьковской области. В результате атаки российских оккупантов погибла женщина. Известно, что ее тело нашли под завалами.

Об этом в своем Telegram сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, от ракетного удара был разрушен частный дом. Не обошлось без жертвы и пожаров.

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"Ночью враг в очередной раз ударил ракетами по Харьковской области. В пгт. Новая Водолага, Харьковского района, был поражен частный дом, который подвергся серьезным разрушениям. Горели элементы конструкции здания на площади пожара 20 кв. м. Во время разбора завалов спасатели изъяли тело владелицы домовладения, 1960 года рождения", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН уже сообщал, что ВСУ освободили от рашистов более тысячи километров украинской земли. В Харьковской области украинские военные освободили или взяли под контроль более 30 населенных пунктов, которые были временно захвачены российскими оккупантами.

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