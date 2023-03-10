В результате обстрелов повреждены предприятия и жилые дома.

В Днепропетровской области ночью российские захватчики снова обстреляли Никопольский район.

Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. "Российская армия продолжает воевать с мирными гражданами. Ночью враг ударил по Никопольскому району ракетами и тяжелой артиллерией. Люди целы, но есть повреждения предприятий и домов", - сообщил он.

Лысак также отметил, что оккупанты целились по территории Покровской громады, есть прилет по энергетическому объекту. Он сильно разрушен. Возник пожар, который пожарные уже потушили. Три населенных пункта района частично обесточены. Работают энергетики.

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Лысак также рассказал, что из тяжелой артиллерии враг дважды обстрелял Красногригорьевскую громаду. Повреждены транспортное и аграрное предприятия, админздание, три частных дома и столько же хозяйственных сооружений, авто, линии электропередач.

Глава ОВА подчеркнул, что все последствия вражеских атак оперативно устраняются.

Ситуация на Днепропетровщине

Оккупанты систематически обстреливают территорию Днепропетровской области. Он действий оккупантов часто страдает именно Никопольский район. так, вчера в результате массированной ракетной атаки в четырех районах Днепропетровской области зафиксированы попадания, есть погибший и раненые. Враг атаковал Днепропетровщину беспилотниками и ракетами. Прилеты - в Днепровском, Павлоградском, Криворожском и Никопольском районах.

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