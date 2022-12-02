Никто не пострадал, масштабы разрушений выясняются.

В ночь на 2 декабря российские оккупанты били по общинам Никопольщины из тяжелой артиллерии.

Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, оккупанты выпустили почти 40 снарядов.

"Россияне не дают покоя Никопольщине... Всю ночь били по району из тяжелой артиллерии. Держали под прицелом сам Никополь и Марганецкую общину", - отметил ви.

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По словам Резниченко, люди уцелели, а масштабы разрушений выясняются.

Ситуация на Днепропетровщине

Российские оккупанты постоянно обстреливают прифронтовую Днепропетровскую область из различных видов вооружения. Значительным атакам подвергаются Никополь и Кривой Рог.

В частности, 1 декабря российские захватнические войска обстреляли Никополь Днепропетровской области из тяжелой артиллерии, в результате чего был ранен мужчина, загорелась многоэтажка.

Прошлой ночью оккупанты восемь раз из "Градов" и тяжелой артиллерии обстреляли Никопольщину.

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