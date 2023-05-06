Сейчас последствия российской атаки уточняются.

Российские оккупанты ударили по Никополю из "Градов" и тяжелой артиллерии. Враг выпустил более четырех десятков снарядов и попал по промышленному предприятию, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Рашисты не унимаются... ранены трое работников", - отметил он.

По словам Лысака, речь идет о мужчинах 48, 50 и 58 лет. Глава ОВА добавил, что сейчас последствия российской атаки уточняются.

Видео дня

Ситуация на Днепропетровщине

Российские террористы почти ежедневно обстреливают Никопольский район и Никополь в частности. Так, 30 апреля россияне дважды атаковали город из тяжелой артиллерии. Тогда в результате вражеской атаки погиб 48-летний местный житель и еще два человека пострадали.

Ранее Лысак сообщал, что россияне били по Марганецкой общине Никопольского района. Во время недавней атаки оккупанты выпустили полтора десятка снарядов из "Града" по территории района. Обошлось без пострадавших.

Кроме того, этой ночью и утром враг атаковал Днепропетровщину беспилотниками - украинские военные уничтожили шесть вражеских дронов.

Вас также могут заинтересовать новости: