Жителей города настойчиво просят быть осторожными этой ночью.

Городской голова Житомира Сергей Сухомлин обратился к горожанам с просьбой не пренебрегать сигналами тревоги вечером и в ночь с 27 на 28 июня.

Об этом шла речь в его видеообращении в Facebook.

Сухомлин напомнил, что накануне состоялся массированный обстрел Житомирской области.

"Надеюсь, я буду неправ, но что-то мне подсказывает, что сегодня вечером и ночью может быть опасно, в Житомире тоже. Поэтому, пожалуйста, в случае сигнала тревоги идите в бомбоубежища, укрытия, подвалы – все, что может защитить", - сказал Сухомлин.

Городской голова напомнил, что враг обстреливает не только военные и инфраструктурные объекты.

"Мы видели сегодня удар по торговому центру в Кременчуге в тот момент, когда там были тысячи людей. Врагу безразлично: жилые дома, детсады, больницы или торговые центры. Я прошу вас: сегодня вечер, ночь – очень осторожно", - добавил он.

Как писал УНИАН, 25 июня оккупанты атаковали украинские города с воздуха, земли и моря.

В частности, во время массированного ракетного обстрела Житомирщины российскими самолетами со стороны Беларуси сбили около 10 ракет.

Генштаб ВСУ предупреждал, что на Волынском и Полесском направлениях могут быть провокации со стороны Беларуси.

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