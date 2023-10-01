Не игнорируйте тревоги.

В ночь на понедельник, 2 октября, российские захватчики запустили в сторону Украины беспилотные летательные аппараты.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины, группа дронов типа "Shahed" уже находится в воздушном пространстве Херсонской области. Российские беспилотники движутся в направлении Николаевщины.

Сейчас тревога объявлена в Николаевской, Херсонской, Донецкой и Харьковской областях.

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Атаки дронов по Украине: последние новости

Как известно, украинские города и поселки систематически страдают от атак беспилотников. По данным военного обозревателя Александра Коваленко, в прошлом месяце российские оккупанты запустили по Украине 521 дрон.

Минувшей ночью россияне также атаковали Украину БПЛА и ракетами. Взрывы раздавались в Одессе и в Харькове.

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук пояснил, что российские захватчики используют фальш-цели, пытаясь истощить украинскую противовоздушную оборону.

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