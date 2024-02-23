Также известно о пострадавших.

В ночь на 23 февраля 2024 года российские захватчики в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе. Под ударом БПЛА оказалась и Днепропетровская область.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. По его словам, зафиксировано попадание "Шахеда" по многоэтажке в Днепре.

"Предварительно известно о 4 пострадавших. Под завалами – люди. Поисковая операция продолжается. Просьба не помогать врагу и не публиковать и не обсуждать в сетях лишнего", – говорится в сообщении.

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Атаки РФ по Украине

Вечером 22 февраля россияне также атаковали ударными дронами Одесскую область. В Одессе вспыхнул пожар на объекте гражданской инфраструктуры. Уже ночью стало известно, что в городе погиб человек.

В то же время около 16:00 22 февраля оккупанты атаковали из РСЗО "Ураган" Донетчину. Противник обстрелял Константинопольское – по территории села попали 13 снарядов.

По информации главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, 1 человек погиб и 9 ранены в результате обстрела. Среди раненых – 4 подростка. Всем оказана необходимая медицинская помощь.

Кроме того, был нанесен удар по тепловой электростанции. Известно, что в результате атаки по одному из прифронтовых регионов пострадали энергетики.

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