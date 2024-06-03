Кайса Оллонгрен заверила, что "не существует ограничений в бельгийском стиле".

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заверила Киев, что 24 истребителя F-16, которые Нидерланды намерены передать Украине, могут быть использованы для нанесения ударов по целям на территории России.

В интервью POLITICO Оллонгрен заявила, что Нидерланды не будут вводить ограничения, как это было в случае с Бельгией, где премьер-министр Александр Де Кроо предупредил Киев не атаковать на F-16 цели в воздушном пространстве России.

Оллонгрен заверила, что "не существует ограничений в бельгийском стиле".

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"Мы применяем тот же принцип, который мы применяли к любой другой поставке возможностей: как только мы передаем их Украине, они могут их использовать. Мы лишь просим их соблюдать международное право и право на самооборону, как указано в Уставе ООН, а это означает, что они используют его для достижения военных целей, которых им необходимо достичь в целях самообороны", - добавила она.

Оллонгрен уйдет с поста министра обороны Нидерландов после того, как новое правительство страны будет приведено к присяге. Она выразила надежду, что новое правительство продолжит поддерживать НАТО и Украину.

"Я думаю, очень важно, чтобы мы продолжали играть эту роль. В программе нового правительства я увидела, что поддержка Украины будет продолжаться, что новое правительство также ценит Европейский Союз, НАТО и т. д.", - сказала она.

Использование F-16 для ударов по РФ

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что пока неизвестно, позволят ли Украине бить из истребителей F-16 по объектам на территории Российской Федерации. Об этом глава государства сказал во время совместной пресс-конференции участников третьего саммита Украина - Северная Европа.

"По состоянию на сегодня, я не знаю деталей, как мы сможем использовать наши будущие истребители F-16. Хороший шаг заключается в том, что они поступят к нам, и некоторые из них у нас будут уже в этом году. Будет ли их достаточно? Нет. Будет ли у нас их слишком много? Нет. Я думаю, будет не так много, чтобы иметь паритет в небе с Россией", - отметил тогда Зеленский.

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