Президент отметил, что в этом году Украина получит не так много истребителей, чтобы установить паритет с российской авиацией в небе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что пока неизвестно, позволят ли Украине бить из истребителей F-16 по объектам на территории Российской Федерации. Об этом глава государства сказал во время совместной пресс-конференции участников третьего саммита Украина - Северная Европа.

"По состоянию на сегодня, я не знаю деталей, как мы сможем использовать наши будущие истребители F-16. Хороший шаг заключается в том, что они поступят к нам, и некоторые из них у нас будут уже в этом году. Будет ли их достаточно? Нет. Будет ли у нас их слишком много? Нет. Я думаю, будет не так много, чтобы иметь паритет в небе с Россией", - отметил Зеленский.

При этом, по его словам, он не уверен, что на сегодня Украина получила возможность использовать эти истребители для ударов на территории России.

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"Мы посмотрим", - добавил президент.

В то же время, глава государства выразил позицию, что применение любого западного вооружения для ударов по территории России является вопросом времени.

"Я так думаю, иначе речь не идет о справедливом мире", - сказал президент и пояснил, что сейчас Россия может обстреливать украинскую территорию со своей территории, а Украина не может должным образом реагировать на эти атаки: "Это не является нормальным".

Он сказал, что выразил своим коллегам из Скандинавских стран видение, каким образом можно бороться с Россией в ситуации, когда российские самолеты в течение месяца запускают по объектам в Украине 3 тысячи 200 управляемых авиационных бомб.

В этой связи, как добавил Зеленский, возникает вопрос, как Украина может защищаться, когда россияне атакуют с дистанции 100 километров с российской территории. В частности, в этой ситуации, по словам президента, надо сбивать российские самолеты над российской территорией.

Кроме того, глава государства прокомментировал ситуацию о том, что Швеция не будет спешить передавать Украине истребители Gripen.

Как сказал Зеленский, он обсудил этот вопрос с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

"Моя позиция такова: сейчас наши пилоты проходят обучение на F-16 со времени принятия положительного решения премьер-министром Дании Метте Фредериксен в августе прошлого года. Теперь они завершают (обучение). Это - один год. Это не зависит от Метте или от меня. Это зависит от этого процесса. Процесс учебной миссии очень медленный. Моя позиция заключается в том, что мы должны изменить процесс. Это очень сложно. Мы должны говорить со всеми союзниками... Но я думаю, что в этом проблема", - сказал Зеленский.

В то же время, как сказал президент, если Украина может рассчитывать на положительное решение в будущем относительно шведских истребителей, то учения надо начинать.

"Потому что если мы начнем обучение после того, как поступят F-16 - это займет по крайней мере один год и больше. Именно поэтому, я думаю, что самым сильным решением для нас будет возможность тренироваться на шведских истребителях параллельно с F-16", - подчеркнул Зеленский.

F-16 для Украины - актуально

Как сообщал УНИАН, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно минимум 120-130 самолетов, чтобы противостоять России в небе. Как уточнил президент, россияне используют 300 самолетов на территории Украины.

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо недавно сказал что Киев сможет использовать многоцелевые истребители F-16 от Бельгии на украинской территории. Бельгия выделит Украине на военную помощь не менее 977 млн евро в этом году, и до 2028 года предоставит Украине 30 истребителей F-16.

По данным издания Forbes, после озвученного и задекларированного намерения Бельгии о передаче Украине истребителей F-16, общее количество этих самолетов, которые Украина должна получить, начиная с этого лета, увеличилось до 85.

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