Кроме того, страна рассматривает возможность поставки дополнительного тяжелого вооружения для Украины.

Нидерланды согласовали отправку в Украину тяжелого оборудования, в частности бронетехнику.

Об этом рассказал премьер-министр страны Марк Рютте в Twitter.

Рютте уже сообщил о решении по поставкам бронетехники президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"В нашем с министром обороны разговоре с президентом Зеленским мы выразили ему поддержку в ситуации с возобновлением наступления России. Нидерланды передадут Украине тяжелое оборудование, в частности бронетехнику. Вместе с союзниками мы рассматриваем возможность дополнительных поставок тяжелой техники", – написал Рютте.

Как сообщал УНИАН, в последнее время партнеры Украины активнее передают ей необходимое вооружение. В частности, Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300.

Великобритания анонсировала отправку в Украину защитных бронемашин "Mastiff". В то же время австралийский премьер-министр Скотт Моррисон заявил об отправке в Украину бронетранспортеров.

Кроме того, США направили в Украине 18 155-мм буксируемых гаубиц и 40000 артиллерийских снарядов, а также другую необходимую технику.

России такая активность не нравится. Страна-агрессор официально угрожает всем странам, кто помогает оружием Украине.

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