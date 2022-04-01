Ранее к этому призвал президент Владимир Зеленский.

Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что Австралия отправит в Украину бронетранспортеры Bushmaster.

Об этом он сказал, общаясь с журналистами 1 апреля, сообщает "Радио Свобода".

"Мы не просто посылаем наши молитвы, мы посылаем наше оружие, мы посылаем наши боеприпасы, мы посылаем нашу гуманитарную помощь, мы посылаем все это, наши бронежилеты, и мы также будем присылать нашу бронетехнику, наши Bushmasters", - сказал Моррисон.

Он не уточнил, когда и сколько машин будет отправлено.

Bushmaster от Австралии: что известно

Ранее, 31 марта, выступая с помощью видеосвязи перед австралийскими парламентариями, президент Владимир Зеленский призвал Австралию предоставить Украине бронемашины Bushmaster и другое вооружение.

УНИАН писал, чем примечательны эти бронемашины и каким эффективным оружием Австралия может помочь Украине.

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