Украинских военнослужащих обучат управлять ими.

Великобритания направит в Украину защитные бронемашины "Mastiff".

Об этом Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил в комментарии телеканалу Sky News.

"Мы отправим бронетехнику, защитные бронемашины, такие как "Mastiff", чтобы убедиться, что у Украины есть такая поддержка", - сказал Уоллес.

"Mastiff" - это британский вариант американской бронированной шестиколесной патрульной машины Cougar 6×6. Она может быть вооружена 7,62-мм пулеметом, 12,7-мм крупнокалиберным пулеметом или 40-мм гранатометом.

Современная специализированная бронемашина разгоняется до 90 км/ч, оснащена радиостанциями Bowman и электронным средствами противодействия.

Британские войска должны будут обучить украинских военнослужащих использовать бронемашины в одной из соседних стран.

Ранее сообщалось, что Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300

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