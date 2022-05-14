Россиянам напомнили, что ВСУ вскоре освободят Херсон.

Во временно оккупированном российскими войсками Херсоне на улицах появились обращения к вражеским силам с напоминанием, что город вскоре будет отвоеван.

Соответствующее фото появилось в местных Телеграм-каналах. Местные патриоты развешивают на столбах листовки с текстом, адресованным оккупантам.

"ВСУ идут! Орки, крепко держите свои штанишки, убегать далеко придется - наши ребята разошлись, в живых ни одного упыря с оружием не оставляют", - сказано в нем.

Ранее сообщалось, что похожие обращения появились в оккупированной Каховке. А в Бериславе местные патриоты убрали российский флаг, вывешенный возле местной администрации.

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