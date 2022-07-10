Оккупантам обещают, что они понесут ответственность за свои зверства.

В оккупированном Крыму неизвестные распространяют адресованные российским захватчикам листовки с угрозами.

Об этом сообщает сайт, созданный Силами специальных операций Украины, "Сопротивление".

"Рузкий фашист, ты ответишь за свои преступления! Мы знаем, кто ты и где живешь!" - говорится в листовках.

Неизвестные обещают, что оккупанты понесут ответственность за зверства в Буче, Мариуполе и Ирпене.

"...за каждого ребенка, который погиб по твоей вине. За каждую сломанную судьбу! Гореть тебе в аду! Севастополь против войны" - говорится в обращении к захватчику.

Ранее военный эксперт сообщил, что на территорию военного аэродрома во временно оккупированном Крыму прибыла очередная партия ракет.

Напомним, что ранее крымские партизаны предупредили российских оккупантов, которые временно базируются в городе, что взорванные Украиной "вышки Бойко" в Черном море - только начало.

Как известно, украинские партизаны ведут активную деятельность и во временно оккупированном Херсоне. Они предупреждают оккупантов об "опасности украинских ночей" и напоминают, что бежать поздно, ведь Вооруженные Силы Украины уже близко.

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