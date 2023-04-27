Местные жители сообщают, что место происшествия ехал кортеж скорых и пожарных.

Утром 27 апреля в центре временно оккупированного Мелитополя прогремел мощный взрыв.

Как сообщил мэр Иван Федоров, "бавовна" произошла на одном из объектов оккупантов. Впрочем, пока неизвестно, что именно взлетело в воздух.

"Нетихое утро в Мелитополе. Одиночный взрыв слышно в самом центре города. Что на этот раз взрывается у оккупантов, выясняем", - отметил Федоров.

Вместе с тем, местное издание "РИА Мелитополь" сообщает, что взрыв произошел примерно в 5:20. Характер свидетельствует о вероятном подрыве.

Жители Мелитополя сообщают, что взрыв был в районе дома 67 на улице Героев Украины. В этом направлении мчался кортеж из скорых, полиции, пожарной. Примерно в 4:00 были слышны автоматные очереди.

Роспропаганда заявила, что взрыв якобы произошел вблизи жилого дома. Якобы пострадал один человек.

Что происходит на оккупированной части Запорожья

Недавно мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что во временно оккупированной Запорожской области российские оккупанты готовятся к эвакуации в населенных пунктах, находящихся вблизи линии фронта.

В самом Мелитополе сейчас об эвакуации речь не идет, а наоборот "враг усиливает там сейчас свои позиции", готовясь к обороне. Кроме того, в Запорожской области российские оккупанты минируют частные дома.

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