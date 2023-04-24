Есть две сверхмощных базы - одна из них расположена на побережье Азовского моря в поселке Кирилловка, вторая - в Приморском Посаде.

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал о том, где на территории оккупированной Мелитопольщины враг сконцентрировал наибольшее количество военных.

В эфире информационного телемарафона он подчеркнул, что еще рано говорить о бегстве врага с оккупированной территории. Сейчас на территории временно оккупированной Мелитопольщины есть две сверхмощных концентрации российских военных.

"Одна из них находится на побережье Азовского моря в поселке Кирилловка, где враги захватили огромное количество баз отдыха, гостиниц и прочего. По меньшей мере, ими национализировано более 250 баз отдыха, часть из которых они просто ограбили и разграбили. А в другой части, которая более комфортабельна, сегодня там живет личный состав врагов. Также они Кирилловку используют, как такую базу перегрузки своих военных грузов и тяжелого вооружения", - акцентировал Федоров.

Видео дня

Он добавил, что вторая база российских оккупантов находится с другой стороны Азовского побережья.

"Такая же база, но немного меньше, в них расположена с другой стороны Азовского побережья, а именно в Приморском Посаде. И это также база логистическая для перегрузки",- отметил Федоров.

В то же время городской голова Мелитополя отметил, что есть признаки того, что враг готовится к эвакуации с временно оккупированной территории.

"Мы видим из многих районов временно оккупированной Запорожской области, что они готовятся вывозить наших детей. Первые, кого они планируют забирать во время своего побега, - это наших детей, которые остались во временной оккупации. Поэтому сегодня еще рано говорить, что враг бежит с нашей территории, но тенденция к подготовке эвакуации гражданского населения, наших детей, и в первую очередь, коллаборантов и оккупантов - тенденция есть", - подчеркнул Федоров.

Ситуация в оккупированной части Запорожья

Как сообщал УНИАН, 22 апреля Иван Федоров рассказывал, что во временно оккупированной Запорожской области российские оккупанты готовятся к эвакуации в населенных пунктах, находящихся вблизи линии фронта.

Однако Федоров отметил, что в самом Мелитополе сейчас об эвакуации речь не идет, а наоборот "враг усиливает там сейчас свои позиции", готовясь к обороне временно оккупированной Запорожской области, но с другой стороны пытается предупредить гражданских о том, что украинское контрнаступление точно будет.

Кроме того, в Запорожской области российские оккупанты минируют частные дома.

Вас также могут заинтересовать новости: