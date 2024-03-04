Самолетов А-50 уже неделю нет в небе.

После значительных потерь самолетов враг сбежал из воздушного пространства, но сейчас начинает восстанавливать свою активность.

Об этом сказал представитель Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона. По его словам, даже был период - несколько часов во время которых ни одной воздушной цели в небе не было, потому что оккупанты увидели, что по ним работают.

"Они делают выводы и сбежали из нашего воздушного пространства", - отметил он. При этом добавил, что такая ситуация была временной.

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Игнат сообщил, что самолеты появились снова и в течение вчерашнего дня несколько десятков управляемых авиабомб тоже были направлены с разных направлений.

"Ну и сейчас видим на утро уже несколько ударных групп Су-34 и Су-35, которые могут готовиться к нанесению ударов именно на восточном и северном направлениях", - подчеркнул представитель Командования Воздушных сил.

Игнат отметил, что после сбития второго самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50, их уже неделю нет в небе.

"Уже седьмой день, если не ошибаюсь, А-50 не появляется ни в Ростовской области, ни в акватории Азовского моря. Противник заявил, что будут восстанавливать те, что на хранении находятся. Насколько этот процесс будет быстрым или долгим сказать трудно. Но все же эти самолеты им крайне нужны для того, чтобы планировать удары, проводить радиолокационную разведку воздушного пространства нашего государства", - добавил он.

Проблемы российской авиации

Как сообщал УНИАН, с 17 февраля и до сегодняшнего дня уничтожено 15 российских самолетов. Россия была вынуждена значительно снизить активность своей авиации на востоке на фоне недавних высоких потерь.

По подсчетам аналитиков ISW, в общем, россияне, вероятно, имеют около 300 различных истребителей Су. Предыдущие потери авиации также заставляли страну-агрессора делать "паузу" на значительные периоды времени.

Эксперты ISW предполагают, что российские войска могут в дальнейшем смириться с ростом потерь в авиации и продолжить попытки наносить удары КАБами для поддержки российских наступательных операций. В таком случае российское командование осознанно возьмет на себя риск продолжать подсчитывать потери в авиации в погоне за дальнейшими успехами на востоке Украины.

Министерство обороны Украины сообщало, что только в феврале Воздушные Силы Вооруженных сил Украины сбили 13 российских самолетов. Уничтожено десять вражеских истребителей-бомбардировщиков Су-34, два истребителя Су-35 и один самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Отмечалось, что это лучший результат с октября 2022 года.

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