За последний месяц ВСУ уничтожили 15 российских самолетов.

Россия была вынуждена значительно снизить активность своей авиации на востоке на фоне недавних высоких потерь. Пока неизвестно, как долго продлится эта вынужденная пауза.

Как сообщает ISW со ссылкой на ВВС ВСУ, вечером 2 марта после сбития еще двух Су-34 активность российской авиации на востоке Украины полностью прекратилась. Спикер Воздушных сил Юрий Гнат заявил, что снижение активности российской авиации продолжалось и 3 марта.

По подсчетам аналитиков, с 17 февраля и до сегодня оккупационные войска потеряли 15 самолетов. В общем, россияне, вероятно, имеют около 300 различных истребителей Су. Предыдущие потери авиации также заставляли страну-агрессора делать "паузу" на значительные периоды времени.

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Эксперты ISW предполагают, что российские войска могут в дальнейшем смириться с ростом потерь в авиации и продолжить попытки наносить удары КАБами для поддержки российских наступательных операций. В таком случае российское командование осознанно возьмет на себя риск продолжать подсчитывать потери в авиации в погоне за дальнейшими успехами на востоке Украины.

Потери РФ в авиации

Как известно, с начала февраля армия страны-агрессора потеряла уже 15 военных самолетов.

Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона заявила, что из-за массового уничтожения российских самолетов, РФ начала более осторожно применять авиацию на этом направлении.

Кроме истребителей, Россия потеряла два самолета РДЛО А-50. По данным украинской разведки, у РФ осталось всего шесть самолетов ДРЛО А-50.

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