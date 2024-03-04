Во время обмена пленными за каждого пилота оккупанты отдают 10 украинских воинов, отметил эксперт.

Авиационные потери России во время полномасштабной войны против украинцев недавно "подскочили", и такими темпами у противника меньше, чем за четыре месяца, закончится вся фронтовая авиация.

У противников есть около 100 фронтовых бомбардировщиков Су-34, и за последние две недели из них они уже потеряли более 10 бортов, сказал экс-командир роты 24-го отдельного штурмового батальона Вооруженных сил Украины "Айдар", ветеран войны Украины против РФ Евгений Дикий во время эфира на "24 Канале". "...С таким темпом, если уничтожать плюс-минус один самолет в сутки, то за 100 дней, а это меньше чем 4 месяца, - у них закончится вся фронтовая авиация", - подчеркнул эксперт.

По его словам, во время каждого обмена пленными враги первыми в списки всегда ставят именно пилотов. Дикий добавил, что за каждого пилота противники отдают 10 наших защитников.

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"...Больше, чем за пилотов, - они отдавали только когда-то за Медведчука (кум российского диктатора Владимира Путина Виктор Медведчук, - Ред.)... Они так по-серьезному борются только за летчиков и за ФСБшников - все", - утверждает бывший командир.

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С начала февраля РФ потеряла 15 военных самолетов. Также уничтожен еще один борт дальнего радиолокационного обнаружения и управления - самолет А-50. В Силах обороны Украины отмечали, что противник из-за массового уничтожения бортов стал более осторожно применять авиацию на юге нашего государства.

Стоит отметить, что общие авиационные потери РФ на 4 марта 2024 года такие - ликвидировано уже 347 самолетов и 325 вертолетов. Авиационный эксперт Константин Криволап говорил, что у России есть серьезная проблема - стране-агрессору не хватает самолетов А-50 и экипажей, которые бы их могли обслуживать.

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