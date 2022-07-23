В Минобороны пообещали, что будут следить за действиями вражеского флота.

В Министерстве обороны Украины предупредили РФ о жесткий ответ на потенциальные попытки прорыва вражеских кораблей в территориальные воды Украины из-за "зерновых" пути. "Нептуны" и "Гарпуны" следят за вражеским флотом.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире совместного телемарафона в пятницу, 22 июля.

"Сейчас мы с вами говорим о безопасной навигации агропродукции Черным морем. И очень важно понимать, что это - необходимо для экономики Украины. И нам важно это зерно сейчас вывозить в свет. В наши территориальные воды по маршруту вражеские корабли заходить не будут. Так же речь идет о безопасности нашего воздушного пространства. Нужно понимать, что движение кораблей происходит под контролем военного руководства. Так мы, в частности, и защищаем свою территорию на море. Поэтому, если будут какие-то провокации со стороны РФ, то с нашей стороны будет ответ. Наши "Нептуни" и "Гарпуны" бдят, как всегда", - сказала она.

Маляр подчеркнула, что корабли РФ не имеют права заходить в территориальные воды Украины. Силы обороны Украины будут защищать свои границы, как и раньше.

Кроме того, заместитель министра обороны подтвердила, что Украина будет наносить удары по вражеским корблях, если те воспользуются "зерновыми" путями в захватнических целях.

Договор об экспорте зерна: детали

22 июля 2022 года Украина, Турция, Россия и ООН подписали Стамбульское соглашение для вывоза зерна из украинских портов. Свои подписи под документом поставили министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, министр обороны Турции, генсек ООН Гутерриш. От России подписантом выступил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Экспорт зерна будет осуществляться из портов Одесса, Черноморск, Южный.

Срок действия соглашения составляет 120 дней с возможностью продления.

Военного сопровождения грузов не предусмотрено.

Суда, которые идут в Украину будут осматривать на предмет наличия вооружения, задействованы и представители РФ.

Украинские и российские военные одобрили маршруты вывоза.

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