Даже в случае восстановления питания функционирование очистных сооружений невозможно.

Оккупанты обстреляли очистные сооружения Васильевского эксплуатационного цеха водоснабжения и водоотведения (Запорожская область).

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Александр Старух.

"В результате обстрела войсками РФ очистных сооружений Васильевского эксплуатационного цеха водоснабжения и водоотведения, который находится в селе Верхняя Криница, разрушено несколько важных объектов. Помимо разрушения административного здания повреждена линия электропитания. Также разрушено здание канализационной насосной станции №1, подающей сточные воды города Васильевка на очистные сооружения канализации", - отметил он.

Старух пояснил, что даже в случае восстановления питания функционирование очистных сооружений невозможно. Неочищенные воды попадают прямо в реку.

"В настоящее время требует капитального восстановления сооружение и оборудование канализационной насосной станции №1. Сточные воды из города сейчас попадают в реку Днепр без какой-либо очистки. При первой же возможности, когда появится доступ к этим объектам, ремонтные работы будут обязательно проведены", - резюмировал он.

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