Местные власти заявили о невозможности обеспечить надлежащую безопасность граждан и избежать террористической угрозы во время организации и проведения выборов.

Донецкая и Луганская областные государственные администрации, областные военно-гражданские администрации сообщили о невозможности проведения местных выборов в 18 общинах.

Как сообщает пресс-служба Центризбиркома, 23 декабря ЦИК обратилась к Донецкой и Луганской ОГА-ВЦА за заключениями о возможности организации подготовки и проведения 27 марта первых местных выборов в отдельных территориальных общинах этих регионов.

В ответ на обращение ЦИК поступили письма, в которых говорится о невозможности провести первые местные выборы на отдельных территориях этих областей.

Читайте такжеСуд отменил постановление ЦИК, которое сделало невозможным местные выборы 2020 года в некоторых общинах ДонбассаВ частности, в них сообщается о том, что "в связи с продолжением осуществления Российской Федерацией вооруженной агрессии против Украины невозможно обеспечить стопроцентную безопасность для граждан во время организации подготовки и проведения местных выборов 27 марта".

Кроме того, как отмечается в протоколе рабочего совещания по вопросу проведения местных выборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, поступившего в комиссию вместе с письмами от облгосадминистраций, "Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ на не подконтрольной украинской власти территории зафиксировано тяжелое вооружение, размещенное с нарушением линий отвода, предусмотренных положениями Минских соглашений, которое по своим характеристикам позволяет легко поражать цели на расстоянии 15-20 км от линии соприкосновения".

Также, по информации ОГА-ВЦА, "в условиях всеобъемлющего режима прекращения огня незаконные вооруженные формирования активно применяют тактику дистанционного минирования, поджоги сухостоя вблизи позиций Вооруженных сил Украины и населенных пунктов".

"Учитывая выводы Командования ООС, ГУ Службы безопасности Украины и Нацполіції в Донецкой и Луганской областях, по результатам рабочего совещания всех соответствующих ведомств по вопросу проведения местных выборов... Донецкая и Луганская ОГА-ВЦА установили невозможность обеспечить надлежащую безопасность граждан и избежать террористической угрозы во время организации и проведения первых местных выборов", - отметили в ЦИК.

В комиссии напомнили, что из-за этого выборы невозможно провести в 10 сельских, поселковых, городских территориальных общинах Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 – Северодонецкого и Щастинського районов Луганской области.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал закон об упрощении приобретения гражданства иностранцами, воевавшими за Украину на Донбассе. Также президент отмечал, что надо думать над новыми инициативами для урегулирования ситуации на Донбассе.

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