Президент отметил, что сейчас таким форматом остаются заседания Трехсторонней контактной группы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надо думать над новыми инициативами для урегулирования ситуации на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам на полях конференции руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства", который проходит в селе Гута Ивано-Франковской области.

В частности, на вопрос, не планируется ли введение аналогичного Крымской платформе формата, который бы помог урегулировать ситуацию на Донбассе, Зеленский ответил: "Минск, заседание Трехсторонней контактной группы - это и есть такая площадка, где можно о чем-то говорить и о чем-то договариваться... Но по крайней мере есть где и есть кто".

Читайте такжеЗеленский заявил, что готов сам позвонить ПутинуПрезидент отметил, что "Крымская платформа" была создана из-за того, что вопрос Крыма не было где обсуждать.

"Хотя надо думать относительно Донбасса над новыми инициативами", - добавил он.

Напомним, сегодня Зеленский также заявил о сложности переговоров по Донбассу, но озвучил три требования, по которым хочет видеть прогресс.

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