По его словам, данные силы и средства постоянно маневрируют, чтобы РФ не установила их местонахождение.

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что небо над Киевской областью и столицей сейчас является защищенным. По его словам, была создана разветвленная система ПВО.

"Сейчас небо над столицей защищено. Такой вывод подтверждает разветвленная система разнообразных образцов противовоздушной обороны, которые рассредоточены в определенных местах Киевской области", – рассказал Наев.

Данные силы и средства постоянно маневрируют на местности для того, чтобы россияне не вычислили, где именно находятся средства ПВО Украины.

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"Вся эта система постоянно поддерживается в боевой готовности. В частности, организовано своевременное оповещение и предоставление целеуказаний через соответствующие каналы системы управления", – добавил Наев.

Благодаря этому каждый расчет и экипаж в сжатые сроки получают свою отдельную задачу до отражения угрозы с воздуха.

Украинская ПВО: последние новости

Украинская система противовоздушной обороны сбивает 80% российских ракет, выпущенных по нашей стране. В некоторых случаях этот показатель даже больше.

Только с сентября 2022 года ВСУ уничтожили более 650 крылатых ракет и более 610 дронов-камикадзе, которыми Россия атаковала территорию Украины.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что массированные ракетные атаки России могут остаться в прошлом.

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