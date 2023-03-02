Сообщается, что россияне ищут новую тактику.

Массированные ракетные атаки России могут остаться в прошлом.

Такое заявление сделала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, предупредив, что россияне ищут новую тактику, более "результативную" для них.

"Мы говорим, что массированные ракетные атаки могут остаться в прошлом, а сейчас враг находится на этапе поиска новой тактики. Теперь противник начинает распределять по времени ракетные удары. Иногда это коллаборация ударов с моря и воздуха, а также небольшие партии Shahed", - сказала она на брифинге.

Гуменюк добавила, что целью россиян является обезвреживание системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины, потому что ракет у РФ становится все меньше, а производство почти остановлено.

Спикер подчеркнула, что мощности России не уничтожены полностью, поэтому она придумывает новые способы убийства.

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