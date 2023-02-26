Сейчас украинские защитники ждут ЗРК Patriot и SAMP / T-MAMBA

Украинские защитники с сентября 2022 года уничтожили более 650 крылатых ракет и более 610 дронов-камикадзе, которыми Россия атаковала территорию Украины.

Об этом заявил командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, пишет Армия Inform.

"Мы получили зенитные ракетные комплексы NASAMS, IRIS-T, Crotale, зенитные САУ Gepard и другие системы, которые эффективно работают на нашу Победу. Только с 11 сентября 2022 года уничтожено более 650 крылатых ракет оккупантов и более 610 иранских ударных дронов", - отметил Олещук.

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По его словам, украинские силы ПВО ожидают получения зенитных ракетных комплексов Patriot и SAMP/T-MAMBA. Они вскоре встанут на защиту украинского неба.

Война в Украине: ракетные обстрелы

По данным Генштаба, за год Россия выпустила по Украине более 5 тысяч ракет и нанесла почти 3,5 тысячи авиаударов.

По состоянию на 25 февраля, ВСУ уничтожили 873 крылатые ракеты и 2035 БПЛА.

В ГУР сообщили, что у РФ остались небольшие проценты от общего количества запасов ракет. При этом россияне на месяц производят меньше ракет, чем применяют в одном залпе.

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