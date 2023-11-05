Главная потребность Украины - это далеко не авиация.

Военный эксперт Роман Свитан изменил порядок нужд армии Украины на фронте в войне против России, который ранее озвучил Главнокомандующий ВСУ, генерал Валерий Залужный в интервью для The Economist.

По словам Свитана, первая необходимость заключается не в самолетах и авиации, а в людях, которые пойдут воевать не под ярмом мобилизационного рекрутинга, а добровольно. Об этом эксперт рассказал Obozrevatel.

"Я бы несколько изменил порядок. Первое – это все-таки профессиональная армия. Если будут самолеты, будут ракеты, будет все, но не будет личного состава - некому будет воевать", - подчеркнул Свитан.

По его мнению, чтобы пополнить армию Украины "качественными" бойцами, необходимо избавить правоохранительные органы от спецучета. "Забыть тему какой бы то ни было брони и дать возможность военкомам набрать 30% мотивированных и профпригодных правоохранителей", - пояснил военный эксперт.

Тогда такие солдаты будут получать денежное пособие от государства всю свою жизнь, а значит, у них будет мотивация идти в армию. Со своей стороны Украина получит уже хороших бойцов "со старта", готовый личный состав. Но важно, чтобы при поступлении на службу, профпригодность правоохранителей проверяли.

Такую реформу важно провести, пока еще действует указ президента о мобилизации, подчеркнул Свитан. Тогда Украина могла бы заменить людей, которые не готовы быть частью профессиональной армии и не могут воевать по разным причинам "свежим" составом.

Также Свитан предложил поднять уровень рекрутинга в армию за счет поднятия денежного содержания до уровня 3-5 тысяч долларов в месяц. "Нужно приглашать военных на работу на всю жизнь, чтобы военные там оставались навсегда, без возврата на гражданку", - подчеркнул он.

На втором месте по потребностям для ВСУ идет техника: сейчас Украине нужно "быстро" получить больше систем РЭБ для борьбы с российскими БПЛА. Сбивать дроны из ЗРК просто "нереально", их нужно для этого слишком много, указал военный эксперт. То есть "важность" РЭБ Свитан распределил на второе место.

Далее идут ракеты разного класса и десятки тысяч необходимых к ним реактивных снарядов: боеголовки с радиусом действия от 100-а километров и выше (вместе с 300-километровыми ATACMS).

"Например, для HIMARS есть кассетная ракета М26. Сейчас она крайне необходима, потому что нам надо наносить удары на глубину в 30 километров, уничтожать российские воинские части, которые подходят к линии фронта", - указал Свитан.

На четвертое место по важности он поставил авиацию. Такое распределение Свитан пояснил тем, что эту военную технику Украине, вероятно, получит не раньше весны.

"Быстро мы ее не получим, только на весну. Но к весне надо подготовиться, надо провести целый комплекс мероприятий, чтобы самолеты зашли и выполнили комплексную задачу", - подчеркнул Свитан.

Залужный подтвердил, что Украина хотела за 4 месяца взять Крым

Валерий Залужный в интервью для The Economist, которое вышло 1 ноября, подтвердил намерение армии Украины взять временно оккупированный Крым за 4 месяца. По словам Главнокомандующего ВСУ, был расчет, что армия будет продвигаться на фронте со скоростью около 30 км в день. Однако проблема в реализации такого плана возникла еще на старте.

Войска "застряли" в минных полях, которые РФ организовала на главном направлении наступления, минируя территории на юге в сторону Азовского моря.

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