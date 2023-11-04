Замглавы ОП раскрыл, какой была реакция партнеров на содержание материала главкома.

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква раскритиковал резонансную статью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного для The Economist.

Как заявил он в эфире телемарафона, военные не должны комментировать для прессы обстановку на фронте и делать определенные оценки ситуации, ведь это облегчает работу агрессора.

"Я бы меньше всего, что делал - это комментировал для прессы, для открытой публики то, что происходит на фронте, то, что может произойти на фронте, какие-то варианты. Потому что мы тогда облегчим работу агрессора", - сказал он.

Жовква рассказал, что после выхода статьи ему звонил "один из руководителей кабинета лидеров" с вопросом, действительно ли война зашла в тупик.

"Мне поступил звонок одного из руководителей кабинетов лидеров, и они в панике спрашивают: "Что сообщать моему лидеру? Вы действительно в тупике?". Мы такого эффекта хотели достичь этой статьей?", - заявил Жовква.

Заместитель руководителя ОП предположил, что мог быть "очень глубокий какой-то стратегический замысел", но в целом содержание статьи Залужного его удивляет.

О чем писал Залужный

Главнокомандующий ВСУ, генерал Валерий Залужный сообщил, что война в Украине переходит в новую фазу, превращаясь в позиционную на истощение, играющую на руку РФ.

Залужный добавил, что согласно первоначальному замыслу военного командования Украины, ВСУ должны во время прорыва российской обороны продвигаться со скоростью около 30 км в день. Ожидалось, что через четыре месяца наши защитники зайдут во временно оккупированный Крым. Еще в начале наступления ВСУ погрязли в беспрецедентных минных полях на главном направлении наступления.

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