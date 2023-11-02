Еще в начале наступления ВСУ погрязли в беспрецедентных минных полях на главном направлении наступления.

Согласно первоначальному замыслу военного командования Украины, ВСУ должны были во время прорыва российской обороны продвигаться со скоростью около 30 км в день. Ожидалось, что через четыре месяца наши защитники зайдут во временно оккупированный Крым.

"Если посмотрите на учебники НАТО и на математические расчеты, которые мы делали [при планировании контрнаступления], четырех месяцев нам должно было хватить, чтобы добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма и снова зайти и выйти оттуда", - рассказал The Economist Главком ВСУ, генерал Валерий Залужный.

По его словам, проблема возникла уже на старте - в начале контрнаступления наши войска погрязли в беспрецедентных минных полях на главном направлении наступления, на юге в сторону Азовского моря. Тогда Залужный решил, что, вероятно, "с нашими командирами что-то не так, поэтому поменял некоторых из них".

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"Потом я подумал, возможно, наши солдаты не годятся для такого задания, поэтому перевел их в некоторые бригады", – вспоминает генерал.

Однако когда и это не помогло, Главнокомандующий "приказал подчиненным найти книгу, которую он как-то увидел еще студентом Военной академии". Она называлась "Прорыв укрепленных линий обороны". Ее в 1941 году опубликовал советский генерал-майор П. С. Смирнов, анализировавший бои Первой мировой войны.

"И не прочитав даже половины, я понял, что мы находимся именно там, потому что, как и тогда, уровень нашего технологического развития на сегодня поставил в ступор и нас, и наших врагов", – пояснил Залужный.

Война в Украине - последние новости

Ранее издание Time писало, что зимой Украину ждет смена военной стратегии и серьезные кадровые перестановки.

По оценке The Economist битва за Авдеевку повредит дальнейшему контрнаступления ВСУ.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что развязана Россией война находится на завершающем этапе, и он "самый трудный".

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