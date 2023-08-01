Российские подразделения на юге в течение двух месяцев ведут ожесточенные бои без ротации на отдых.

Российские оккупационные войска, действующие на юге Украины, страдают от психологического истощения, нехватки боеприпасов и резервов, а также от проблем с координацией между подразделениями различных воинских формирований. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании, ссылаясь на данные разведки.

Так, британцы отмечают, что на юге Украины продолжаются интенсивные бои. В частности возле Орехова против украинских войск действует 58-я общевойсковая армия России, подразделения которой "скорее всего" борются с усталостью и истощением из-за напряженных боев, длящихся более восьми недель.

Дальше на восток - южнее Великой Новоселки - обороняются российские войска, стянутые как с Восточного, так и с Южного военных округов РФ. Это также, вероятно, создает проблемы с координацией, не говоря уже о давно назревшей ротации с линии фронта.

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"На юге общие проблемы для российских командующих, скорее всего, будут включать нехватку артиллерийских боеприпасов, нехватку резервов и проблемы с обеспечением флангов подразделений в обороне", – говорят в британской разведке.

Ситуация на фронте

За сутки украинские защитники ликвидировали 500 российских оккупантов и уничтожили около сотни единиц вражеской техники. Всего с начала вторжения агрессор уже потерял около 246 690 своих солдат. Также огромными являются потери в танках, ББМ, артиллерии и другой технике.

Между тем украинские силы успешно наступают возле Бахмута. По словам спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева, противник использует резервы, оказывает мощное сопротивление, но силы обороны все равно постепенно продвигаются в ожесточенных боях.

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