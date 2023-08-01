Противники пытаются идти вперед на двух направлениях, отметили в Генштабе ВСУ.

Украинские воины контрнаступают возле города Бахмут Донецкой области.

Подразделения Сил обороны Украины также продолжают сдерживать наступление российских захватчиков на Лиманском и Купянском направлениях, публикует сведения спикера Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрея Ковалева Military Media Center в Telegram.

По его словам, идут тяжелые боевые действия, противник использует резервы, оказывает мощное сопротивление. "Украинские войска ведут наступательные действия южнее города Бахмут", - заявил спикер.

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Важные новости - контрнаступление Украины продолжается

Утром 1 августа Генштаб ВСУ сообщил, что россияне пытались атаковать наших защитников и защитниц на Шахтерском, Марьинском и Купянском направлениях.

В то же время Силы обороны Украины осуществляют контрнаступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Кроме того, украинские воины двигались вперед на Бахмутском направлении, и противник в Бахмуте уже оказался в полуокружении.

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