Украинские воины контрнаступают возле города Бахмут Донецкой области.
Подразделения Сил обороны Украины также продолжают сдерживать наступление российских захватчиков на Лиманском и Купянском направлениях, публикует сведения спикера Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрея Ковалева Military Media Center в Telegram.
По его словам, идут тяжелые боевые действия, противник использует резервы, оказывает мощное сопротивление. "Украинские войска ведут наступательные действия южнее города Бахмут", - заявил спикер.
Важные новости - контрнаступление Украины продолжается
Утром 1 августа Генштаб ВСУ сообщил, что россияне пытались атаковать наших защитников и защитниц на Шахтерском, Марьинском и Купянском направлениях.
В то же время Силы обороны Украины осуществляют контрнаступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Кроме того, украинские воины двигались вперед на Бахмутском направлении, и противник в Бахмуте уже оказался в полуокружении.