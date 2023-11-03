Коварный противник прячется за населением, особенность местности – Днепр и большое расстояние.

В Силах обороны рассказали, какое оружие нужно подразделениям ВСУ на южном направлении.

Как подчеркнула во время брифинга начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, надо понимать, что поле боя в этой части страны имеет определенные особенности.

"Учитывающие особенность нашей зоны ответственности и линию фронта, которая проходит по реке Днепр, это, в первую очередь – расстояние. Мы говорим о необходимости дальнобойного, высокоточного оружия. Потому что на том берегу враг прячется за местным населением, а мы не можем оплошать и навредить им. Мы стараемся уничтожать сугубо позиции врага. Поэтому, чем больше мы будем иметь дальнобойного высокоточного оружия, тем результативнее будет наша работа", - подчеркнула спикер.

Видео дня

Также она добавила, что сейчас основная "головная боль", в частности на Херсонщине – это управляемые авиабомбы.

"Уничтожать их нецелесообразно. Уничтожать надо тех, кто их выпускает. Итак, истребители, противоракетное, противовоздушное оружие дальнего боя - основное, в чем мы нуждаемся", - сказала Гуменюк.

В то же время она отметила, что украинские защитники продолжают уничтожать потенциал российских захватчиков, применяя как контрбатарейную борьбу, так и "другие формы работы". Она обратилась к населению с просьбой соблюдать режим тишины, в частности потому, что враг мстит жителям временно оккупированного Левобережья, и Правобережья, по которому наносит жестокие удары, чтобы имитировать остановку Сил обороны.

В частности, за последние сутки, по словам военной, подразделениями ВСУ на этом направлении уничтожено 18 крупнокалиберных российских пушек, две реактивные системы залпового огня, два танка, бронетранспортер и еще 14 единиц автобронетанковой техники, две лодки и тому подобное.

Гуменюк также прокомментировала ночную атаку, которую враг нанес по югу Украины. По ее данным, при попадании по территории инфраструктурного объекта в Одесской области существенных разрушений не произошло. В то же время представительница Сил обороны юга отметила, что вражеские атаки могут стать более плотными из-за желания оккупантов нанести украинцам как можно больше вреда, в частности в зимний период.

Воздушная атака россиян по Украине 3 ноября

Напомним, сегодня ночью враг атаковал южные регионы Украины с применением ракет и ударных дронов. В частности, среди нескольких десятков – атака продолжалась почти пять часов - захватчики запустили и управляемую ракету воздушного базирования Х-59 по Кировоградщине.

Силам украинской ПВО удалось сбить ракету Х-59 и одиннадцать беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed – 131/136": по три в Кировоградской и Николаевской областях, два – в Одесской области, по одному - в Херсонской, в Днепропетровской и Винницкой областях.

В то же время произошло попадание по технической территории инфраструктурного объекта в Одесской области. По данным военных, критических разрушений и пострадавших нет.

Вас также могут заинтересовать новости: