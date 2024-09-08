Военный считает, что высококлассное современное вооружение влияет на врага и на то, насколько сложно нам с ним воевать.

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что в Украине сейчас очень популярная тема - поиск универсальных "рецептов" для победы.

По его словам, то были F-16, сейчас ракеты большого радиуса действия.

"Еще раз хочу подчеркнуть: не существует супероружия, которое решит все. Существует просто современное оружие, которое в комплексе поможет достигать хороших результатов", - написал он.

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Жорин считает, что высококлассное современное вооружение влияет на врага и на то, насколько сложно нам с ним воевать.

"И самолеты, и ракеты, и противотанковые средства, и артиллерия имеют влияние на ход событий и помогают нам. Но ни одному оружию нельзя придавать чрезвычайных волшебных качеств. Решить все, завершить войну могут только украинцы - с дальнобойными ракетами или без них. В тяжелой долгой борьбе", - добавил военный.

Война в Украине - новое оружие ВСУ

Украина создала собственную высокоточную планирующую бомбу, которая может стать "ключевым оружием" для ударов по российским военным объектам, пишет Forbes.

Прототип снаряда попал на видео, снятое недавно экипажем украинского истребителя во время испытаний. По данным издания, бомба оснащена ракетным ускорителем, выдвижными крыльями и GPS-системой, а дальность ее полета может достигать примерно 65 км.

Если Украина наладит серийное производство этих бомб, она сможет наносить удары по территории России с той же частотой, с которой россияне обстреливают Украину аналогичными снарядами, отмечает издание.

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