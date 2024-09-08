Это поможет ВСУ решить сразу несколько нынешних проблем.

Российские КАБы стали решающим фактором продвижения оккупантов на востоке Украины в этом году. Однако теперь ВСУ готовятся дать отпор - собственными планирующими бомбами.

На недавнем видео, снятом экипажем украинского истребителя Су-27, изображен бомбардировщик Су-24, который несет под крылом прототип планирующего боеприпаса. Как пишет Forbes, не удовлетворившись американскими JDAM-ER и французскими Hammer, украинцы явно намерены вооружить свои самолеты бомбами своего производства

Бригадный генерал Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов еще в июне заявил, что Украина разрабатывает новый комплект планирования и наведения для превращения неуправляемых бомб советского образца в высокоточные боеприпасы. Испытательный полет на Су-24 стал важным шагом в разработке этого оружия.

Как отмечается, благодаря крыльям и установленному на хвосте ракетному ускорителю, вероятно, бомба с GPS-наведением очень похожа на Hammer. Возможно, украинцы разрабатывая свои боеприпасы несколько скопировали французское оружие. Известно, что "Хаммер" достигает расстояния до 65 км. ВС ВСУ, очевидно, довольны дальностью и точностью этой бомбы, чего не скажешь об объемах поставок. Париж обещал предоставлять по 50 таких снарядов в месяц. При этом россияне сбрасывают ежемесячно по 3000 КАБов вдоль всей линии фронта.

"Если Украине удастся наладить местное производство новой бомбы, она может начать догонять собственную кампанию планирующих бомбардировок России. Новая бомба присоединится к растущему портфолио произведенных в Украине боеприпасов, включая крылатую ракету "Нептун", новый "ракетный беспилотник" "Паляница"и множество односторонних ударных беспилотников, включая по крайней мере две модели беспилотного спортивного самолета, который может пролететь тысячу километров со взрывчатым грузом", - отмечает издание.

Кроме того, создавая собственные высокоточные боеприпасы, Украина освобождается от полной зависимости от непостоянных союзников по ключевым военным возможностям. Это также позволит обойти ограничения союзников по ударам по российским целям. Самым критическим является то, что американцы запрещают украинцам стрелять точными баллистическими ракетами, вглубь России. Это касается и авиабаз, с которых взлетают российские самолеты и затем атакуют Украину.

"Это (новая бомба, - УНИАН) будет оставаться идеей пока авиация полностью не испытает новую бомбу и заводские инструменты для создания оружия. Военно-воздушные силы Украины вооружили несколько типов боевых самолетов американскими и французскими планирующими бомбами, в частности Су-24, Су-27 и МиГ-29. Все три типа могли бы впоследствии нести новую украинскую бомбу", - заключает Forbes.

Украинские планирующие бомбы

Еще в июне "Фокус" писал, что россияне уже признают опасность от корректируемых авиабомб украинского производства. Они считают, что ВСУ будут использовать новые боеприпасы с западными истребителями, а корректировать их будут с помощью вывода изображения целей на спутники союзниками.

В Defence Express сравнили применение КАБов Силами обороны и оккупационной армией.

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