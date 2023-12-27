По его словам, власть пытается переложить ответственность за мобилизацию на военных.

За мобилизацию в Украине отвечают не военные, их сфера ответственности – как воевать с мобилизованным личным составом. Об этом заявил ветеран АТО, бывший командир роты батальйона "Айдар" Евгений Дикий.

"У нас изначально сложилась искаженная коммуникация. Потому что гражданская власть, политики явно не хотят брать на себя моральную и политическую ответственность за то, что нам надо еще мобилизовать очень значительное количество людей", – отметил он в комментарии Radio NV.

По его словам, власть пытается переложить ответственность за мобилизацию на военных – мол, раз генералы хотят кого-то забрать, то пусть объясняют, почему.

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"Мы такие хорошие, мы белые и пушистые, мы никого не хотим отправлять на фронт. Генералы хотят забрать того-того, то пусть генералы и объясняют, почему им нужны именно эти люди", – объяснил Дикий.

При этом то, как в армии появляются люди – не дело генералов, утверждает ветеран АТО. Он подчеркнул, что "мобилизация – это проблема тыла, а как дальше воевать с этими мобилизованными – это проблема армии".

"Если уж грубо говорить: кого и каким образом украинское общество отправляет в армию – это не проблема армии, это не проблема генералов, Залужного в частности", – резюмировал он.

Мобилизация в Украине: последние новости

25 декабря 2023 года Кабинет министров Украины внес в раду новый законопроект об усовершенствовании мобилизации. Среди предложений, в частности, уменьшение призывного возраста с 27 до 25 лет, исключение из перечня выводов военно-врачебных комиссий заключения об ограниченной пригодности к военной службе.

Кроме того, предусмотрены механизмы для увольнения с военной службы. Во время военного положения военнослужащие могут быть уволены с военной службы в том числе по возрасту или по состоянию здоровья.

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