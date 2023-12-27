Они массово переписывают на жен, матерей или даже любовниц свое движимое и недвижимое имущество.

После появления нового законопроекта об усовершенствовании вопросов мобилизации и воинского учета украиские мужчины массово начали обращаться к нотариусам, пишет в Facebook журналист Егор Чечеринда.

"Правительственный законопроект № 10378 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы" - только полтора дня, как зарегистрирован. А в нотариальные конторы уже выстроились очереди отважных украинских мужчин. Очереди – не в родные ТЦК СП, а именно к нотариусам", – пишет журналист.

Причина в том, что новый законопроект вводит для уклонистов запрет на проведение любых операций с движимым и недвижимым имуществом. Поэтому украиские мужчины массово переписывают на жен, матерей или даже любовниц свое движимое и недвижимое имущество: квартиры, машины, ценные бумаги и другие активы.

Видео дня

"Грустная реальность современности. Кто не хочет служить в своей армии, будет служить во вражеской. Временно оккупированные Мелитополь, Донецк, Луганск или Новая Каховка не дадут соврать", - пишет журналист.

Наказание для уклонистов от мобилизации

Как сообщал УНИАН, 25 декабря Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета, который содержит жесткие ограничения для уклонистов.

Среди таких ограничений - запрет на выезд за границу, блокировка всех операций с движимым и недвижимым имуществом, запрет на получение водительских прав и на вождение собственного автомобиля, ограничение права в пользовании собственными средствами и другими ценностями.

Вас также могут заинтересовать новости: