По согласованным трем гуманитарным коридорам сегодня на собственном транспорте до Запорожья доехал 631 человек из Мариуполя.

Завтра мы продолжим пробивать гуманитарный коридор до Мариуполя и не оставим наших людей самих.

Об этом в видеообращении сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"По согласованным 3 гуманитарным коридорам сегодня на собственном транспорте до Запорожья доехали 1 тыс. 458 человек. Из них 631 человек из Мариуполя и 827 жителей городов Запорожской области: Бердянск, Мелитополь, Энергодар, Пологи, Орехов, Гуляйполе и Васильевка" .

По словам Верещук, сегодня до Бердянска доехали 45 автобусов для эвакуации, однако в город оккупанты их не пустили.

"600 человек вышли к автобусам из города и завтра утром должны выехать в Запорожье. Более 30 автобусов остаются на въезде в город Бердянск, чтобы утром забрать мариупольцев и жителей Бердянска в Запорожье", - рассказала министр.

В то же время из Энергодара сегодня выехали 50 частных машин с людьми и автобус с детьми. Они прошли все блокпосты и сейчас доезжают до Запорожья.

"Завтра мы продолжим пробивать гуманитарный коридор в Мариуполь и не оставим наших людей одних. Будем упорно прокладывать путь к нашей с вами общей победе", - подчеркнула Верещук.

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