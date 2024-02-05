Он выразил мнение, что эта война не завершится через 1-2 года.

Народный депутат Украины Игорь Кривошеев заявил, что мужчины, которые не готовы присоединиться к войне против оккупантов, должны "искать себе другую страну".

"Мы должны этой стране. Возможно, свою жизнь. Я лично не тешусь надеждами, что я смогу как-то избежать этой войны, я склоняюсь к тому, что мне тоже придется воевать в этой войне", – заявил он в эфире "УП Live".

Он выразил мнение, что эта война не завершится через 1-2 года. По его словам, это экзистенциальный конфликт.

"Все мужчины в Украине должны понимать, что мы воюем за наше право на существование. Если они не готовы присоединиться к войне тем или иным способом, то надо искать себе другую страну, откровенно говоря. Если вы не берете на себя эту ответственность, есть возможность переплыть Тису и искать себе другое гражданство", – сказал нардеп.

В то же время Кривошеев добавил, что сам он "абсолютно готов воевать".

Война в Украине: важные новости

Немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, что Украине нужно мобилизовать больше людей. Это обусловлено необходимостью пополнять потери и восстанавливать боевые подразделения, поскольку некоторые из них находятся на фронте уже 24 месяца.

При этом Фройдинг считает, что ВСУ могут закончить войну, нанеся врагу поражение на поле боя. Он убежден, что Западу хватит настойчивости поддерживать Украину до победы.

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