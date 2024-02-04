Андрей Мельник заявил, что Германия встала на сторону Украины и тем самым сделала исторический выбор.

Запад должен понять, что война президента РФ Владимира Путина угрожает не только существованию Украины, но и западной модели демократии. Партнеры Киева уже сделали многое, но, чтобы остановить диктатора, нужно сделать больше.

"Для меня важно, чтобы Запад понял, что это за война. Речь идет не только о праве Украины на существование. Путин хочет уничтожить западную модель демократии, свободы и прав человека. Это его главная цель. Это означает, особенно для немцев, что нужно сделать гораздо больше, чтобы остановить Россию. Это имеет военное измерение, но не только. Мы благодарны Берлину за солидный вклад и рады растущей роли Германии как лидера", - заявил бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью для N-TV.

По его словам, чтобы действительно остановить Путина, поставить его на место, нужно сделать гораздо больше. Он указал, что Германия встала на сторону Украины и тем самым сделала исторический выбор, но теперь не должно быть сдержанности.

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Дипломат считает, что Берлин должен передать Киеву как крылатые ракеты Taurus, так немецкие истребители Eurofighter Typhoon и Tornado, и многое другое.

"Военная и финансовая помощь для обороны и освобождения Украины должна стать частью смысла существования. В этом году правительство Германии поддерживает нас 7 миллиардами евро на вооружение. Это действительно впечатляет. Но, к сожалению, этого все еще недостаточно, чтобы идти в ногу с российской военной машиной", - указал Мельник.

Он завил, что необходимо отдать Украине 1% от экономического производства ЕС, что составит около 160 миллиардов евро в год.

"Это огромные деньги, которые должны в первую очередь генерировать наши союзники, мы это понимаем. Но если мы не сделаем этого сегодня, у Путина может оказаться больше сил. Поэтому я хотел бы обратиться к немецкому обществу и правительству Германии с призывом сохранить свою ведущую роль в ЕС и взять на себя масштабные обязательства по обеспечению вклада европейцев в размере одного процента ВВП. Особенно в свете событий в США", - подытожил экс-посол Украины в Германии.

Помощь Украине от Германии - главные новости

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что немецкие дальнобойные ракеты Taurus необходимы Украине для уничтожения военной инфраструктуры РФ на оккупированных украинских территориях.

При этом в компании-производителе Taurus Systems GmbH опровергли слова эксперта Социал-демократической партии по обороне Йоханнеса Арльта о том, что оборонная промышленность не может быстро пополнить запасы ракет, если их передадут Украине.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что отказ оказывать Украине конкретную помощь из-за недоверия очень дорого обойдется.

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