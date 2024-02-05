Он выразил убеждение, что Западу хватит настойчивости поддерживать Украину до победы.

ВСУ могут закончить войну, нанеся российским оккупантам поражение на поле боя.

Такое мнение в интервью RND выразил генерал-майор Кристиан Фройдинг, возглавляющий спецштаб Украины в Минобороны Германии и координирующий поддержку Киева. В ответ на вопрос, когда закончится полномасштабная война в Украине, Фройдинг ответил: "Она закончится, когда Украина выиграет войну". Военный пояснил, что настроен оптимистично, поскольку уверен в том, чего ВСУ могут достичь.

"Мы уверены в ценности нашей поддержки и единства партнеров Украины, которые имеют волю к настойчивости, чтобы достичь результата, которого мы хотим", – сказал Фройдинг.

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Что касается вооружения, которое западные партнеры отправляют Украине он отметил, что большинство систем, которые сейчас используют ВСУ, намного эффективнее российских. "Это означает, что вам нужно меньше боеприпасов. И только из Германии в этом году мы сможем более чем вдвое увеличить поставки артиллерийских боеприпасов", – отметил генерал и добавил, что поставки боеприпасов остаются центральным вопросом поддержки Запада.

Кроме того, Фройдинг подчеркнул, что Украине нужно провести мобилизацию для восстановления боевых подразделений.

Помощь Германии Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что запланированные ЕС поставки оружия Украине "слишком маленькие" и призвал увеличить их. Также в СМИ появилась информация о том, что Шольц выразил недовольство помощью, которую Франция оказывает Украине.

При этом, в последний пакет помощи Германии Украине вошли три зенитные установки Gepard, боеприпасы, тягачи, системы связи. А 17 января Шольц отметил, что военная помощь Германии Украине в этом году составит более 7 млрд евро.

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